Leidt nieuw decreet straks tot stroom aan bestuurswissels zoals in Blankenberge? “Er zijn ook beperkingen voorzien”

Blankenberge en De Panne ruilen hun schepencolleges in voor een andere samenstelling. Dat kunnen ze zonder ingewikkelde en tijdrovende procedures dankzij een nieuw decreet dat sinds zaterdag van kracht is. Of dat dan betekent dat er nu om de haverklap wissels zullen gebeuren? “In Wallonië hebben ze gemiddeld vijf wissels per legislatuur.”