Vrouw (42) neergestoken in Kruibeke: vermoedelijke dader opgepakt in Berchem

Kruibeke / Berchem - Een 42-jarige vrouw is zaterdagavond neergestoken in haar appartement in Kruibeke. De vrouw bloedde hevig, maar raakte nog naar het café aan de overkant van de straat om hulp te zoeken. De vermoedelijke dader van de steekpartij werd maandagmiddag in zijn woning in Berchem opgepakt.

Zaterdagavond werd een 42-jarige vrouw in haar appartement aan de Bazelstraat in haar slaap met een mes gestoken. De vrouw kon nog aan de overkant van de straat geraken, tot aan café Tivolo, ook al bloedde ze hevig. Nele Van den Branden, een medewerkster van het café, verwittigde meteen de hulpdiensten terwijl enkele klanten het slachtoffer, dat getroffen werd in buik- en borststreek, probeerden te helpen. De vrouw werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht maar kon in de loop van zondag toch al worden verhoord.

Op basis van haar verklaringen kon het parket van Oost-Vlaanderen samen met agenten van de politiezone Temse-Kruibeke en het snellereponsteam van de Antwerpse politie de vermoedelijke dader in zijn woning aan de Grote Steenweg in Berchem oppakken.

Voornaam

Wat er zich die zaterdagavond op het appartement in Kruibeke precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. Het parket wil pas in de loop van dinsdag communiceren over de zaak. Of er een relatie was tussen de dader en het slachtoffer, dat volgens verklaringen van de aanwezigen in het café wel de voornaam van de betrokken man kon noemen, moet ook dan duidelijk worden.

Martine Vlaminck, de eigenares van het café in Kruibeke die op het moment van de feiten niet in haar zaak aanwezig was, dankte alvast de klanten die samen met Nele Van Den Branden het slachtoffer de eerste zorgen toedienden. “Dankzij al die mensen kon een groter drama vermeden worden.”