Batshuayi lijkt op weg naar Besiktas

De uitleenbeurt van Michy Batshuayi aan Besiktas lijkt zo goed als rond. De Rode Duivel van Chelsea zou maandagavond nog naar Turkije reizen om zijn (tijdelijke) overgang volledig af te ronden.

Batshuayi zou zijn contract bij Chelsea, dat op dit moment nog tot 2022 loopt, in eerste instantie met een jaar verlengen tegen een salaris van 2,9 miljoen euro per jaar. Besiktas zou de aanvaller komend seizoen huren en Chelsea daarvoor 100.000 euro betalen. Er zou geen aankoopoptie in de deal worden opgenomen.

Batshuayi trok in 2016 voor 40 miljoen euro van Marseille naar Chelsea, maar daar kon hij nooit echt doorbreken. The Blues leenden hem achtereenvolgens uit aan Borussia Dortmund, Valencia en Crystal Palace. Met Besiktas lijkt zich nu een vierde club aan te dienen als tijdelijke thuis voor de stand-in van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels.