Oppositiekandidaat Hichilema wint presidentsverkiezingen in Zambia

De Zambiaanse zakenman en oppositieleider Hakainde Hichilema (59) heeft de presidentsverkiezingen in zijn land gewonnen. Hij wist meer dan 2,8 miljoen stemmen achter zijn naam te scharen, zo heeft de kiescommissie in de nacht van zondag op maandag bekendgemaakt.

Hichilema verslaat daarmee uittredend president Edgar Lungu, die het land sinds 2015 regeerde, met een voorsprong van bijna één miljoen stemmen, onder meer dankzij de hoge opkomst. De voorbije weken leek het nog alsof de verkiezingen zouden uitdraaien op een nek-aan-nekrace.

De kersverse president had tijdens zijn kiescampagne onder andere beloofd om de slabakkende economie te herstellen. Aftredend president Lungu werd alom bekritiseerd omdat hij het land in grote schulden had gestoken – onder andere bij Chinese schuldeisers – om ambitieuze, flitsende infrastructuurprojecten op te zetten terwijl intussen de inflatie hoog opliep.