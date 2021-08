Vloedgolf sleurt brug en mensen mee in Beieren

Zware regenval de Duitse deelstaat Beieren heeft maandagavond voor een vloedgolf gezorgd die een brug en meerdere wandelaars meesleurde. Momenteel is nog een grote reddingsactie aan de gang.

Door zware regen maandagnamiddag ontstond er rond 15.45 in de Höllentalklamm, een kloof in het Zugspitze-massief in het zuiden van Duitsland, een vloedgolf. Die golf sleurde een burg en verschillende wandelaars mee. Acht mensen werden al uit de kloof gered, maar er zouden volgens de lokale politie nog steeds minstens twee vermisten zijn. Er worden zo’n 100 reddingswerkers ingezet, waaronder ook een speciale bergeenheid. Maar doordat het er nog steeds hard regent, verloopt de actie niet vlot. Zo maakt bijvoorbeeld een modderstroom bij de ingang van de Höllentalklamm het moeilijk.

En de Duitse weerdienst (DWD) heeft maandag opnieuw gewaarschuwd voor noodweer in Beieren - vooral in de buurt van de Alpen. Zware regenval tot 40 liter per vierkante meter in korte tijd is te verwachten. Er zullen ook rukwinden tot 100 km/u voorkomen en hagel met korrelgroottes van ongeveer twee centimeter.