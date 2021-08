Frank De Bleeckere legt uit waarom De Ketelaere geen buitenspel stond bij doelpunt Vanaken: “Zulte Waregem-speler raakt de bal bewust”

In de wekelijkse videoboodschap van het Referee Department heeft Frank De Bleeckere uitgelegd waarom het doelpunt van Hans Vanaken tegen Zulte Waregem toch doorging. Er hing zondag immers een stevige buitenspelgeur aan die fase.

In de bewuste fase wordt Charles De Ketelaere diep gestuurd. Vervolgens controleert CDK de bal en speelt deze naar Hans Vanaken, die scoort. Achteraf heerste er bij Zulte Waregem echter het idee dat De Ketelaere buitenspel stond.

Oud-scheidsrechter Frank De Bleeckere beklemtoont nu dat De Ketelaere géén buitenspel stond. “Op de beelden is te zien dat De Ketelaere bij het vertrek van de bal in een buitenspelpositie staat. Maar omdat een Zulte Waregem-speler de bal bewust speelt en raakt met de rechtervoet, wordt het buitenspel opgeheven. Het bewust spelen van de bal door de Zulte Waregem-speler speelt hierbij een belangrijke rol. Moest de verdediger de bal per ongeluk raken - dus geen bewuste actie, dan zou het buitenspel wel bestraft worden. De VAR bekijkt de beelden en steunt de beslissing van de scheidsrechter. Een juiste beslissing.”