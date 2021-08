Dodentol in Haïti loopt op, zware aardbeving is zoveelste klap voor bevolking: “De mensen zijn moe”

De dodentol in Haïti blijft oplopen na de zware aardbeving van afgelopen zaterdag. Volgens de officiële cijfers lieten al 1.419 mensen het leven, maar vermoedelijk liggen nog veel meer mensen bedolven onder het puin. Ondertussen moet het land zich alweer schrap zetten voor een tropische storm, en zo lijkt de miserie voor de Haïtianen nooit te stoppen. “De bevolking is moe. Wie er de middelen voor heeft, probeert weg te geraken.”

Het was omstreeks 8.30 uur lokale tijd dat een aardbeving met een kracht van 7,2 op de schaal van Richter – dat is zwaarder dan de aardbeving in 2010 – het zuidwesten van Haïti trof. Als gevolg van de ...