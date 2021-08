Vandenbroucke wil vaccinplicht voor zorgpersoneel

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil het coronavaccin dan toch verplichten voor het zorgpersoneel. Eerdere initiatieven om de vaccinatiegraad op te krikken, hadden niet het verhoopte resultaat. Om meer kinderen geprikt te krijgen, kijkt Vandenbroucke naar de scholen en de CLB’s.

Meer dan 80 procent van de volwassen Belgen is intussen volledig gevaccineerd. En toch blijven de coronacijfers over het algemeen stijgen. Het probleem situeert zich vooral in Brussel, waar de relatief lage vaccinatiegraad ervoor zorgt dat er redelijk wat mensen in het ziekenhuis terechtkomen. Voor minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is de maat nu vol. Hij pleitte in Terzake voor het eerst voor een verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel. “Ik ben daar voor. Ik heb altijd een beetje in stappen gewerkt. De eerste fase was sensibiliseren. De volgende stap is dat de zorginstellingen, vrijwillig om te beginnen, bekendmaken hoeveel percent van hun personeel gevaccineerd is”, zei Vandenbroucke. “Dat is essentieel, dat is belangrijk.” Eind augustus zouden die cijfers er voor Vlaanderen al moeten zijn.

“Mensen die werken in de zorg: laat je vaccineren. Dat zou de norm en een plicht moeten zijn. Zij zouden een voorbeeld voor anderen moeten zijn.”

De minister zou daarom al adviezen aan het inwinnen zijn bij verschillende instanties zoals de Nationale Arbeidsraad en de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk. “We willen iedereen mee hebben in het verhaal. Maar ik ga het voorstel doen om de vaccinatie te verplichten. Een termijn kan ik nu nog niet geven, maar ik wil er zeker geen gras over laten groeien.” Vandenbroucke zei dat het juridische werk al gestart is.

Onderwijs

Zal met die verplichting het probleem in Brussel opgelost zijn? Nee, zegt Vandenbroucke. “Het Brusselse probleem gaat veel verder.” Daarom pleit hij er ook voor om ook meer in te zetten op de jongeren. “Zet scholen in. Ik pleit er uitdrukkelijk voor. Ook in Vlaanderen en Wallonië.” Hij wil enkele drempels wegnemen om een prik te halen en kijkt daarvoor naar bijvoorbeeld de CLB’s. Jongeren zouden zich zo gewoon op school kunnen laten vaccineren. “Men denkt daar in Brussel al over na.”

Coronapas

De minister kreeg ook de vraag voorgeschoteld of het Covid Safe Ticket moet uitgebreid worden. Momenteel schrijven de regels voor dat zo’n Covid Safe Ticket gebruikt kan worden bij evenementen vanaf 1.500 aanwezigen. Bij lagere aantallen moet er nog steeds afstand gehouden worden, een mondmasker gedragen worden,... “We moeten het absoluut uitbreiden omdat we meer vrijheid willen”, zei Vandenbroucke. “Ik ben er voor.”

Het voorbeeld van het trouwfeest? “Een trouwfeest met 80 aanwezigen, daar moet de overheid zich niet mee moeien, vind ik. Wie dat organiseert, moet dat veilig doen. Maar met 250, 300 of zelfs 500 aanwezigen, dan denk ik dat je het met zo’n Covid Safe Ticket op een veilige manier kan doen.”

Derde prik?

Een laatste punt dat de minister kreeg voorgeschoteld: de derde prik. Moet die er komen? “Ja, maar moeten daar echt werken op basis van wetenschap. Er ligt nu een advies voor van de taskforce. De eerste stap die ze voorstellen is een derde prik geven aan de meest kwetsbare groep. Dat zijn de mensen waarvan de immuniteit verzwakt is. Dat gaat in ons land over 300.000 tot 400.000 mensen. Die zou je meteen een derde prik moeten geven. We moeten niet halsoverkop beslissen om te ouderen een derde prik te geven. Daar kunnen we best nog even afwachten”