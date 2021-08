Bocciaspeler Francis Rombouts (37): “Ik wou naar Tokio, en dat is gelukt. Ik heb élk doel bereikt dat ik wilde bereiken”

Je hebt contente mensen, altijd vrolijke mensen, en eeuwige positivo’s. Nog een trap hoger staat Francis Rombouts (37). Hij bracht zijn eerste maanden door in een weeshuis, zijn eerste jaren zelfs zonder te kunnen staan, en hij kan maar moeizaam spreken. Toch straalt hij. Altijd. “Ik kies er elke dag voor om gelukkig te zijn. Gemakkelijk is dat niet, maar ik volg liever de moeilijkste weg.”

“Excuseer, maar wonen jullie in dit gebouw?” We zitten op het plein naast het appartement van Francis Rombouts in Tielen. Francis met zijn rolstoel in de zon; zijn persoonlijke assistente Hilde en ikzelf ...