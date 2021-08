Populairste trouwjurk van het afgelopen decennium werd gedragen door Megan Markle

Niet alleen Harry was onder de indruk van de trouwjurk die Meghan Markle op 19 mei 2018 droeg toen ze in het huwelijksbootje stapten. De jurk, die ontworpen werd door Clare Waight Keller van Givenchy, is blijkbaar de populairste van het afgelopen decennium.

In het Verenigd Koninkrijk werd ‘Meghan Markle’ het vaakst ingegeven op het internet bij zoektochten naar bruidsjurken. Sinds het huwelijk werd er maandelijks gemiddeld 21.900 keer naar gezocht. Daarmee verslaat Markle haar schoonzus Kate Middleton, naar wier jurk van Alexander McQueen maandelijks 21.500 keer werd gezocht. Die van Kate – goed voor 390.000 euro – was wel ruim drie keer zo duur als die van Meghan Markle. Of hoe het duurste daarom niet het populairste is.

De twee koninklijke trouwjurken spelen de concurrentie vlot naar huis, want op plaats drie staat Hailey Bieber. Naar de jurk waarin ze met Justin Bieber huwde in 2018 werd ‘amper’ 5.800 keer per maand gezocht. Plaats vier is voor Ariana Grande, die een ontwerp droeg van Vera Wang toen ze in mei 2021 in het geheim huwde met vastgoedmakelaar Dalton Gomez. Singer-songwriter Ellie Golding vervolledigt de top vijf. Zij huwde in 2019 met kunsthandelaar Caspar Jopling.