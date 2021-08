Mobilhome rijdt tegen stilstaande vrachtwagen: bestuurder overleeft klap niet

Lille - Op de E34 richting Antwerpen is maandagavond een man om het leven gekomen toen hij ter hoogte van Lille met zijn mobilhome met Franse nummerplaat inreed op een stilstaande vrachtwagen. Dat zegt de federale politie. De vrachtwagen stond stil op een pechstrook.

De cabine van de mobilhome werd helemaal in elkaar gedrukt. Voor de bestuurder kwam alle hulp te laat. Hij overleed ter plaatse. De brandweer werd opgeroepen om het slachtoffer uit het wrak te halen. Voor zover al bekend is, zat de man alleen in zijn voertuig.

Het verkeer kon via de linkerrijstrook het ongeval passeren. De precieze omstandigheden van de crash worden verder onderzocht. Daarvoor werd een verkeersdeskundige opgeroepen.

Door het ongeval, dat om iets voor 20 uur gebeurde, was de rechterrijstrook richting Antwerpen afgesloten. Gezien het late uur zorgt dat slechts voor beperkte hinder. (belga, mph)