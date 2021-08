Leger wordt ingezet voor evacuatie Belgen uit Afghanistan, maar hoeveel Belgen zijn daar nog? En hoe moeten ze er weggeraken?

Voor het eerst sinds lang zet het Belgisch leger nog eens een evacuatie van landgenoten uit een gevarenzone op touw. In militaire termen is dat een NEO (Non-Combattant Evacuation Operation). Of dat zal lukken vanuit Kaboel, hangt grotendeels af van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, die de luchthaven met hun extra militairen weer veilig en vliegklaar willen maken.