Met de ‘pändelbuss’ naar IKEA: meubelgigant legt gratis shuttlebus aan van en naar Antwerpen-centrum

/ Wilrijk / Antwerpen - IKEA start woensdag met een gratis pendelbusdienst tussen zijn filiaal in Wilrijk en de Antwerpse binnenstad. ‘Pändelbuss’ is een testproject in samenwerking met Autocars De Polder dat minstens drie maanden zal duren. IKEA hoopt op die manier meer bezoekers aan te trekken én autoverkeer van de weg te halen.

De pendelbus zal in hartje Antwerpen halt houden aan de kruising tussen de Frankrijklei en de De Keyserlei en grosso modo tijdens de openingsuren van IKEA Wilrijk één keer per uur heen en weer rijden. Je zal het voertuig kunnen herkennen aan de kenmerkende blauwe en gele kleuren van het meubelbedrijf. Zonder file zou de rit zowat 25 minuten duren, aangezien de bus op de busstrook mag rijden en geen tussenstops heeft.

“De Pändelbuss is een eenvoudige en duurzame mobiliteitsoplossing die we willen bieden aan de Antwerpenaar die eerder niet makkelijk tot IKEA Wilrijk kon geraken”, zegt Robbe Geeraerts, Deputy Market Manager bij IKEA Wilrijk. De stad Antwerpen hoopt dan weer dat de bus heel wat auto's van de weg kan halen, wat welgekomen zou zijn op de erg verzadigde wegen in Antwerpen en de Antwerpse zuidrand.

IKEA stelt dat je kleine producten die je bij hen kocht makkelijk op de bus zal kunnen meenemen naar huis en dat grotere producten en meubels aan huis kunnen worden geleverd.