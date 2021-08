Voetbalbond overweegt klacht tegen teammanager Seraing

De voetbalbond overweegt een klacht met burgerlijke partijstelling tegen Peter Kerremans, de teammanager die in februari fraudeerde met coronatests. Na een eerste disciplinaire procedure voor de KBVB gingen Seraing en Kerremans vrijuit, maar mogelijk volgt er nog een veroordeling voor de strafrechtbank.

Kerremans sjoemelde in februari van dit jaar door positieve coronaresultaten van drie basisspelers op naam te brengen van drie jeugdspelers. Zo probeerde hij positieve spelers aan de aftrap te krijgen van de wedstrijd tegen Lommel, een belangrijk duel in de promotiestrijd naar 1A. De feiten kwamen aan het licht toen de jeugdspelers telefoon kregen dat ze positief waren, terwijl ze nooit een test hadden afgelegd.

In een ondervraging door het bondsparket gaf Kerremans de identiteitsfraude toe, maar beweerde hij dat hij op eigen houtje had gehandeld. Het bestuur van Seraing verklaarde dat het niet op de hoogte was van de feiten en ontsloeg Kerremans.

Na een eerste onderzoek besloot de voetbalbond Seraing en Kerremans voorlopig niet disciplinair te vervolgen. Seraing nam daarop Kerremans opnieuw in dienst “omdat iedereen een nieuwe kans verdient”. Vorige zaterdag tegen Oostende zat de teammanager opnieuw op de bank.

Maar het onderzoeksdossier van de bond bevat wel voldoende elementen die erop wijzen dat medewerker(s) van Seraing zich schuldig hebben gemaakt aan strafrechtelijke feiten. Daarbij gaat het onder meer om identiteitsfraude en overtredingen tegen de coronawetgeving. De bond bevestigde maandag aan onze redactie dat een klacht met burgerlijke partijstelling nog steeds tot de mogelijkheden behoort. Hierdoor zou een onderzoeksrechter van het parket in Luik de zaak in handen krijgen. Hij kan dan alsnog een strafonderzoek voeren.

Als bij dat onderzoek nieuwe elementen aan het licht komen, sluit de voetbalbond niet uit dat het disciplinaire onderzoek naar Seraing en Kerremans heropend wordt.