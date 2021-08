Lommel en Waasland-Beveren op het matje voor bezoekende fans

Hoewel bezoekende fans in deze coronatijden nog verboden zijn, daagden er zondag tijdens Lommel - Waasland-Beveren (2-3) in 1B een honderdtal ongenodigde gasten op. De Pro League riep beide clubs alvast op het matje.

Waasland-Beveren won de match in de 98ste minuut en dat zorgde voor uitzinnige taferelen achter het doel. Bizar, want bezoekende supporters zijn nergens toegelaten.

Ook de Pro League keek met verbazing naar de beelden, waardoor het spijtige voorval nog een staartje krijgt. “We stelden dit ook vast”, vertelt woordvoerder Stijn Van Bever. “Zowel Lommel als Waasland-Beveren – want het waren hun fans – verduidelijkten al hoe deze situatie kon ontstaan. Dit alleenstaand feit mag absoluut geen herhaling krijgen en niet inspirerend werken voor andere supportersgroepen. We hanteren strenge protocollen en de afspraken moeten nageleefd worden”

Of er (financiële) sancties volgen voor (één van) beide partijen, is nog onduidelijk. De politie had alvast het nodige werk om beide supporterskernen van elkaar gescheiden te houden.