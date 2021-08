Kritische Nederlandse analist die Zirkzee liever bij Feyenoord had gezien: “Plots kreeg ik bedreigingen van Belgische fans”

Joshua Zirkzee (20) diende de Nederlandse analisten zondag van repliek. De RSCA-spits scoorde twee keer tegen Cercle, terwijl vooral oud-voetballer Kenneth Perez op tv had gezegd: “Nu gaat Zirkzee naar de puinhoop van Anderlecht.” De voetbalanalist had de Bayern-huurling liever bij Feyenoord gezien. De paars-witte fans reageerden verbolgen, maar Perez verduidelijkt zijn visie. “Ik had die jongen graag zien thuiskomen.”

Jürgen Geril