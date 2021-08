Anderlecht houdt piste van Fiorentina-spits warm, maar die is (voorlopig?) te duur

Anderlecht speurt nog altijd naar een spits. Een piste die nog steeds warm wordt gehouden, is die van Christian Kouamé (23), een aanvaller van Fiorentina. Die scoorde vorig seizoen slechts 2 keer in 36 matchen, maar speelde met Ivoorkust wel op de Olympische Spelen. Hij stond er drie keer in de basis en ging eruit in de kwartfinales tegen Spanje. Voorlopig is Kouamé wel te duur en de hoop bij RSCA is niet al te groot. Er zijn nog andere pistes, maar zo begon het ook met Joshua Zirkzee. Nieuwe spits of niet, RSCA moet donderdag Vitesse opzijzetten in de Conference League. De ploeg uit Arnhem moet het doen zonder de geschorste Lois Openda, maar zag ook Riechedly Bazoer uitvallen. De centrale verdediger heeft een enkelblessure en is onzeker voor het Europese duel. Hij is de sterkhouder achterin, waar Vitesse ook al Doekhi en Rasmussen mist.