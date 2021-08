Colruyt introduceert opnieuw gratis wijnproevertjes

Supermarktketen Colruyt gaat op korte termijn opnieuw proevertjes aanbieden in haar winkels. “We willen beginnen met wijn, omdat we dat veilig kunnen organiseren.”

In maart vorig jaar, helemaal aan het begin van de coronacrisis, besliste Colruyt om tijdelijk te stoppen met het aanbieden van gratis proevertjes. Dit om het gevaar op besmettingen in de winkel zo klein mogelijk te houden. De supermarktketen wil nu geleidelijk aan weer starten met proevertjes. “We zullen beginnen met het aanbieden van wijn”, zegt woordvoerder Eva Biltereyst. “Dat is makkelijk op een veilige manier te organiseren. Klanten moeten enkel de fles aanraken om in te schenken, en kunnen nadien hun handen goed ontsmetten. Ze zetten hun mondmasker enkel af om te proeven, en dat proeven gebeurt ook enkel in een bepaalde zone. Het is niet de bedoeling dat mensen met hun glaasje door de winkel wandelen en af en toe eens drinken.”

Wanneer er precies met de proevertjes gestart wordt, kan Colruyt nog niet kwijt. “Maar voor de wijn kan dat al vrij snel zijn. Het zal bovendien in alle winkels gelijktijdig gebeuren.” En wat komt er na de wijn? “Hoe het verder zal verlopen, weten we nog niet. We gaan eerst bekijken hoe vlot het met de wijn verloopt en wat de reacties zijn.”

Grabbelbakken met nootjes of chips moeten we dus nog niet meteen verwachten. “Dat is geen optie die we momenteel bekijken. Maar ik denk dat niemand kan voorspellen of we ooit nog helemaal terug naar de situatie van voor corona gaan.”