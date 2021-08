Biden verdedigt terugtrekking troepen: “Wij moeten niet vechten in een oorlog die Afghaanse troepen zelf niet willen vechten”

De Amerikaanse president Joe Biden heeft maandag opnieuw zijn beslissing om zijn troepen terug te trekken uit Afghanistan verdedigd. Hij zei dat het nooit aan de Amerikanen was om in Afghanistan een natie te bouwen en dat hij niet langer Amerikaanse levens wil inzetten voor hun burgeroorlog. “Het is de juiste beslissing.”

“Ik wil iedereen eraan herinneren hoe we hier gekomen zijn”, zo begon Joe Biden zijn persconferentie. “We zijn twintig jaar geleden naar Afghanistan gegaan met duidelijke doelen: de mensen pakken die ons op 11 september 2001 aanvielen en zorgen dat Al Qaida ons niet langer vanuit Afghanistan kon aanvallen. Dat is ons gelukt”, zei hij.

“We hebben nooit opgegeven om Osama bin Laden te vangen. We hebben hem gepakt. Maar dat was een decennium gelden. Onze missie in Afghanistan was nooit om een natie te bouwen. Onze enige interesse was een terroristische aanval op de VS vermijden. Daarom wil ik dat we nu focussen op de dreigingen in 2021, niet op die van gisteren. Vandaag komen terroristische dreigingen ook van ver buiten Afghanistan. Deze dreigingen hebben onze aandacht en resources nodig.”

“Toen ik als president begon, erfde ik een deal die Trump onderhandeld had met de taliban. Tegen mei 2021 zouden Amerikaanse troepen uit Afghanistan weg zijn. Toen ik slechts drie maanden president was, waren de Amerikaanse troepen al van 15.500 naar 2.500 geslonken. De taliban was op hun sterkst sinds 2001. De keuze die ik moest maken was: ofwel verder gaan met die deal, of me klaarmaken om met de taliban te vechten. Er zou geen wapenstilstand meer komen na 1 mei. Er zou geen status quo komen zonder Amerikaanse slachtoffers na 1 mei. Er was enkel de harde realiteit. Ofwel onze troepen terugtrekken, of het gevecht laten aanzwellen en duizenden Amerikanen opnieuw in het gevecht sturen voor het derde decennium op rij”, zei Biden.

“Ik sta daarom standvastig achter mijn beslissing. Na 20 jaar heb ik geleerd dat er nooit een goed moment is om de Amerikaanse troepen terug te trekken. Daarom waren we er nog steeds.”

“Sneller dan verwacht”

“Ik heb altijd beloofd dat ik eerlijk zou zijn. De waarheid is dat het (de opkomst van de taliban, red.) sneller ging dan we hadden verwacht. Dus wat is er gebeurd: de Afghaanse leiders hebben opgegeven en zijn het land uitgevlucht. Het leger is ingestort, soms zelfs zonder te proberen vechten.” Volgens Biden hebben de ontwikkelingen van de afgelopen week aangetoond dat het de juiste beslissing was om de troepen terug te trekken. “De Amerikanen moeten niet vechten in een oorlog die Afghaanse troepen zelf niet willen vechten.”

Biden wees ook met de vinger naar de Afghaanse president Ghani. “Toen ik president Ghani en chairman Abdullah in het Witte Huis uitnodigde in juni hadden we openhartige gesprekken. We spraken over hoe Afghanistan zich moest voorbereiden op het uitvechten van hun burgeroorlogen als de Amerikaanse troepen zouden vertrekken en hoe ze de corruptie in de regering moesten opkuisen, zodat de regering zou kunnen werken in functie van de Afghaanse bevolking.”

“We spraken uitgebreid over hoe Afghaanse leiders politiek moesten samenkomen. Ze hebben daarin allemaal gefaald. Ik heb hen ook verzocht om mee te gaan in de diplomatie en om een politieke oplossing te zoeken met de taliban. Dit advies werd ronduit afgewezen. Mijnheer Ghani stond erop dat de Afghaanse troepen zouden vechten. En hij was duidelijk fout.”

Hoeveel Amerikaanse levens?

Biden herhaalde hoeveel geld en tijd de Amerikanen in het land hebben gepompt. “We hebben een leger opgeleid en uitgerust dat groter is dan de legers van sommige van onze NAVO-partners. We hebben ze elke kans gegeven om hun eigen toekomst te bepalen. Wat we ze niet konden geven, was de wil om te vechten voor die toekomst. Als ze dat niet willen doen, dan kan één jaar, vijf jaar of zelfs twintig jaar langer dat ook niet veranderen.”

The events we are seeing now are sadly the proof that no amount of American military force would ever deliver a stable, united, secure Afghanistan.



What is happening now could just as easily have happened five years ago — or fifteen years in the future. — President Biden (@POTUS) August 16, 2021

Voor zij die zeggen dat de Amerikanen in Afghanistan moeten blijven, heeft Biden een vraag: “Hoeveel generaties van Amerikaanse zonen en dochters moet ik nog sturen om de burgeroorlog in Afghanistan te voeren, als Afghaanse troepen dat zelf niet willen? Hoeveel Amerikaanse levens is het waard? Hoeveel grafstenen? Ik ben duidelijk: ik zal fouten uit het verleden niet herhalen.”

Biden wil Afghanistan blijven steunen, maar dat vooral op een diplomatieke manier. Niet meer met een militaire aanwezigheid. “Ik ben nu de vierde president in die oorlog in Afghanistan. Ik geef die verantwoordelijkheid niet door aan nog een vijfde president. Het stopt met mij. Ik heb geen spijt van mijn beslissing. Ik weet dat er kritiek zal komen op mijn beslissing. Maar ik neem liever die kritiek, dan deze beslissing nog eens door te geven aan een vijfde president. Het is de juiste beslissing.”