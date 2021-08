Huiszoekingen bij Nationaal Crisiscentrum, Luikse gouverneur en KMI in kader van overstromingen

Vorige week hebben verschillende huiszoekingen plaatsgevonden in het kader van het gerechtelijk onderzoek naar de overstromingen in de provincie luik in juli. Dat meldt de Franstalige openbare omroep RTBF maandag. Het onderzoek moet uitmaken wie er zich eventueel heeft schuldig gemaakt aan onvrijwillige doodslag, door een gebrek aan vooruitziendheid of voorzichtigheid.

Volgens de RTBF hebben de huiszoekingen op 12 augustus plaatsgevonden in de gebouwen van het Nationaal Crisiscentrum, de kantoren van de gouverneur van de provincie Luik en bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI). De onderzoekers zouden ook geïnteresseerd zijn in de gegevens van het European Flood Awareness System (EFAS), het Europese waarschuwingssysteem dat gegevens deelt om overheden te helpen om de gevaren van overstromingen in te schatten.

Het onderzoek is nog aan de gang. Het parket wilde maandagavond geen commentaar geven.