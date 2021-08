Ruim 550 coronapatiënten in het ziekenhuis, opnames en besmettingen nemen verder toe

Het aantal ziekenhuisopnames door Covid-19 blijft verder stijgen en er zijn momenteel 551 coronapatiënten gehospitaliseerd, een toename met 19 procent in een week. Zo’n 158 van hen hebben intensieve zorgen nodig (+32 procent). Dat blijkt dinsdagochtend uit de recentst beschikbare cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

In de periode van 10 tot en met 16 augustus werden elke dag gemiddeld 54,4 personen in het ziekenhuis opgenomen met Covid-19, een stijging met 22 procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode.

Tussen 7 en 13 augustus werden voorts dagelijks gemiddeld 1.903 nieuwe besmettingen vastgesteld, een toename met 9 procent in vergelijking met de week voordien. Tegelijk werden in diezelfde periode 5 procent minder testen afgenomen, dagelijks gemiddeld 49.762. De positiviteitsratio is opgelopen tot 4,2 procent. Het reproductiegetal daalt volgens het dashboard van Sciensano naar 1,09. Wanneer dat cijfer hoger is dan 1 wint de epidemie aan kracht.

Het aantal overlijdens gaat wel weer de goede richting uit. Van 7 tot 13 augustus lieten dagelijks gemiddeld zo’n 3,3 mensen het leven, een daling met 4 procent. De dodentol komt in ons land inmiddels uit op 25.299 Covid-19-overlijdens.

Intussen hebben bijna 8,29 miljoen landgenoten een eerste dosis van een coronavaccin gekregen. Dat is 72 procent van de hele bevolking, of 84,5 procent van de volwassenen. Van hen zijn ruim 7,65 miljoen mensen volledig gevaccineerd: 66,4 procent van de totale bevolking, 81,2 procent van de volwassenen.