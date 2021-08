Evacuatievliegtuigen stijgen weer op in Kaboel

De Amerikanen hebben opnieuw volledig de controle over de luchthaven van Kaboel. Daardoor stijgen er sinds dinsdagmorgen vroeg militaire vluchten op die diplomaten en burgers naar veiligere plaatsen brengen.

LEES OOK. Leger wordt ingezet voor evacuatie Belgen uit Afghanistan, maar hoeveel Belgen zijn daar nog? En hoe moeten ze er weggeraken? (+)

“De start- en landingsbaan van de luchthaven, die maandag werd overspoeld door duizenden mensen die wanhopig probeerden het land uit te vluchten, is nu opnieuw volledig vrij”, bevestigt een veiligheidsfunctionaris aan het persagentschap Reuters. Onder andere Duitsland heeft al drie vliegtuigen in Kaboel om hun burgers, diplomaten en Afghaanse medewerkers daar weg te krijgen.

Amerikaanse troepen, die de leiding hebben op de luchthaven, hadden de evacuatievluchten stopgezet vanwege de chaos. Mensenmassa’s kwamen samen. Sommigen klampten zich aan een Amerikaans militair transportvliegtuig terwijl het taxiede over de startbaan. Eén persoon leek tijdens het opstijgen zelfs van het vliegtuig te vallen volgens televisiebeelden.

Bij de chaos kwamen zeker vijf mensen om het leven, waardoor de evacuatievluchten moesten worden onderbroken. Een getuige zei dat het onduidelijk was of ze waren neergeschoten of vertrappeld tijdens de stormloop. Een Amerikaanse ook vertelde aan Reuters dat er de afgelopen 24 uur twee gewapende mannen waren gedood door Amerikaanse troepen.

LEES OOK. Antwerps gezin in Kaboel smeekt om hulp: “Op weg naar luchthaven stootten we op checkpoints van taliban. We kunnen geen kant uit” (+)