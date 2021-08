WEER. Na de zon laat ook kwik het afweten

Dinsdag is het eerst droog met opklaringen. In de Ardennen hangt er tijdelijk lage bewolking. Later op de dag neemt de bewolking toe vanaf het noordwesten en na de middag valt er opnieuw regen. Het wordt fris met maxima van 14 tot 16 graden in de Ardennen en van 16 tot 18 graden in de andere streken. De wind waait matig uit west tot zuidwest, aan zee vrij krachtig met pieken tot 50 km/uur.

Dinsdagavond en volgende nacht blijft het vaak zwaarbewolkt en valt er nog af en toe regen of een bui. Op de Ardense hoogten kunnen de lage wolken het zicht beperken. De minima liggen tussen 11 en 16 graden bij een meestal matige westenwind.

Woensdag krijgen we nog veel bewolking te verwerken en kan er af en toe lichte regen vallen. In de loop van de namiddag wordt het vanaf het westen veelal droog met kans op enkele opklaringen. Er staat een matige westenwind. De maxima liggen tussen 16 en 20 graden. Donderdag en vrijdag is het vaak bewolkt en kan er af en toe een bui of wat regen vallen.