Overlegcomité komt vrijdag opnieuw samen: deze maatregelen zullen besproken worden

Vrijdag komt het Overlegcomité opnieuw samen om zich te buigen over de coronamaatregelen. Minister Frank Vandenbroucke blikt vooruit op de maatregelen die besproken zullen worden.

* Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke wil het mogelijk maken dat bepaalde risicopatiënten een derde prik van het coronavaccin kunnen krijgen. Het gaat dan voornamelijk om mensen met een verzwakt immuunsysteem, bij wie het vaccin minder goed werkt. De kwestie zal morgen al besproken worden op het overleg tussen de gezondheidsministers.

* Vandenbroucke zal het standpunt van zijn partij verdedigen om het Covid Safe Ticket uit te breiden naar kleinere evenementen. Nu kunnen events dat pas gebruiken vanaf 1.500 aanwezigen. Maar de vicepremier wil dat ook kleinere evenementen – hij sprak bij Terzake over bijvoorbeeld 250 aanwezigen – het CST gebruiken, waardoor alle coronaregels kunnen wegvallen. Een trouwfeest zou daar niet onder vallen, want dat ligt volgens Vandenbroucke politiek te gevoelig.

* Op het overleg van vrijdag komt ook het einde van de federale fase op tafel. Niet om meteen op te schorten, de verschillende deelnemers mikken eerder op oktober. De Vlaamse regering ziet het einde van de federale fase echter niet als een moment om zelf de regie in handen te nemen. De provinciegouverneurs en gemeentebesturen zouden dan immers aan zet komen. Een situatie die volgens Vandenbroucke goed voorbereid moet worden.

* De nog geldende coronaregels kunnen wat Vandenbroucke betreft herbekeken worden, of kunnen zelfs op de schop. In Terzake haalde hij het sluitingsuur van de horeca aan, net als de beperking op het aantal mensen dat je thuis mag ontvangen. De horecasector zelf is alleszins vragende partij om in september terug zonder restricties te moeten werken.

