De gouden raad van Aad: “Vitesse moet zich niet blindstaren op de verpakking bij Anderlecht”, aldus De Mos

Anderlecht kijkt donderdag Vitesse in de ogen in de laatste voorronde van de Conference League. Aad de Mos had beide ploegen onder zijn hoede. Tegenover Omroep Gelderland geeft hij onze noorderburen alvast wat goede raad. “Anderlecht is een te kloppen ploeg.”

”Je moet je niet blind staren op de verpakking, want het gaat om de inhoud”, zegt De Mos. “En die valt tegen bij Anderlecht. Daarom geef ik Vitesse echt wel een kans. Het is wat mij betreft fifty-fifty, ik durf mijn geld niet op één van beiden te zetten.”

Volgens De Mos is het allemaal is het allemaal niet je dat bij paars-wit. “Delcroix, die we nog kennen van RKC, staat achterin het centrum met Wesley Hoedt, die voor AZ heeft gespeeld. Ze hebben met Van Crombrugge wel een goeie keeper. In de play-offs afgelopen seizoen maakte het elftal wel een goede indruk. El Hadj viel op, maar die is opeens verdwenen. En Nmecha, deed het ook uitstekend, maar is ook alweer weg. Anderlecht is echt een doorgangshuis geworden.”

“Miljardair maakte traditionele fouten”

De Mos stelt de problemen niet alleen vast, hij heeft er ook een verklaring voor. “Ze hebben heel veel schulden. De club is in handen gevallen van een miljardair. Die maakte traditionele fouten. Hij wilde overal over meepraten en ging de kleedkamer in. En tachtig procent van de mensen uit de oude tijd werd eruit gegooid. Je weet echt niet meer wat ze aan het doen zijn. Ze hadden ook zo’n goede, lange middenvelder, Lokonga: ook al verkocht. Pijnlijk.”

Nog volgens De Mos is Anderlecht wel nog steeds een club die de nodige uitstraling heeft. “Zeker ook via de coach, Vincent Kompany. De pers is helemaal gek van hem. Ze pikken alles wat hij zegt, ook al is het onzin. Anderlecht heeft de laatste jaren legio directeuren en trainers versleten, van Vercauteren tot Fred Rutten. Dat zal Kompany niet zo snel overkomen, want die is mede-eigenaar van de club. En hij zal zichzelf toch niet ontslaan?”