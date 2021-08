Hoe zal de evacuatie van Belgen uit Afghanistan in zijn werk gaan?

Belgische soldaat in Afghanistan in 2009 Foto: BELGA

Maandag zette het kernkabinet het licht op groen voor een evacuatie-operatie van de vele Belgen uit Afghanistan door Defensie. Zo’n honderd Belgen en veertig fixers en vertalers zouden opgehaald moeten worden. “Er zal gewerkt worden met een veiligheidszone vanwaar in dit geval vliegtuigen zullen vertrekken”, klinkt het bij Defensie.

“De situatie in Afghanistan wijzigt snel. Eerste prioriteit is de veiligheid van de Belgen ter plaatse. Daarom heeft het kernkabinet licht op groen gezet voor een evacuatie-operatie door Defensie”, kondigde premier Alexander De Croo maandag aan op Twitter. Nadien kwam de kern samen om verder te spreken over de situatie.

Vandaag wordt er nog volop vergaderd met Buitenlandse Zaken, Defensie en het kabinet van Sammy Mahdi (CD&V) om alle details van de NEO Operatie (Non-combatant evacuation operation) te bespreken. “Hoe dat precies zal gebeuren wordt nu geanalyseerd door de militaire staf”, zegt Rudolphe Polis, woordvoerder van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS).

Veiligheidszone

“Er staat altijd een groep klaar of stand-by, het gaat om paracommando’s die getraind zijn om te kunnen evacueren. Die groep - die om de zes maanden wisselt - staat eigenlijk altijd klaar. De stock staat klaar en de zakken staan gereed zodat ze op eender welk moment kunnen vertrekken”, zegt Polis.

De details van de operatie worden nu nog besproken. Maar gewoonlijk worden middelen en militairen naar een veiligheidszone gebracht. “Dat hoeft niet per se in het land te zijn waaruit de mensen geëvacueerd moeten worden. Van daaruit worden vliegtuigen of schepen gestuurd. In dit geval dus vliegtuigen aangezien er geen zee in de buurt is”, klinkt het nog. Defensie zal instaan voor de veilige opstijging van de vliegtuigen. De regeling ter plaatse om bijvoorbeeld te weten wie geëvacueerd kan worden, zal niet in de handen van het leger zijn. Daar zal Buitenlandse Zaken voor moeten instaan.

