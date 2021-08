De Amerikaanse president Joe Biden moet zich verweren tegen harde kritiek. Hoewel de schuld voor twintig jaar gefaald Afghanistan-beleid diffuus is, wordt het huidige fiasco vooral hem aangewreven.

“Onder geen enkele voorwaarde zal je mensen zien die van het dak van een Amerikaanse ambassade in ­Afghanistan gehaald worden”, had de Amerikaanse president Joe ­Biden in juli gezegd. Dat de taliban het ...