Na aardbeving teistert hevige regenval Haïti

Na de zware aardbeving met meer dan 1.400 doden krijgt het zuidwesten van Haïti ook hevige regenval te verwerken. Tropische storm Grace trekt westwaarts over het Caraïbische eiland richting Jamaica, zo zei het Amerikaanse orkaancentrum in de nacht op woensdag.

Het orkaancentrum waarschuwt voor hevige regenval, overstromingen en aardverschuivingen in delen van het eiland Hispaniola, waarop naast Haïti ook de Dominicaanse Republiek ligt. Op beelden is te zien hoe het water al tot aan de enkels staat in een noodopvangcentrum in de stad Les Cayes op het schiereiland Tiburon, in het zuidwesten van Haïti. Daar zijn getroffenen van de zware aardbeving ondergebracht.

LEES OOK. Dodentol na zware aardbeving in Haïti loopt op, klap voor bevolking: “Wie geld heeft, probeert weg te raken” (+)

Als gevolg van de beving van zaterdagochtend vielen volgens de jongste officiële balans 1.419 doden en zowat 6.900 gewonden. Minstens 13.700 woningen zijn verwoest of beschadigd. Er zijn nog veel vermisten.