Aan het knooppunt van A12 naar de Ring in Antwerpen-Noord in de richting van Gent was de rechterrijstrook maandagochtend een tijdlang versperd. Een voertuig begon door te slingeren door een klapband en veroorzaakte heel wat blikschade. Twee personenwagens, een vrachtwagen en een bestelwagen deelden in de brokken, een persoon raakte lichtgewond. Een dashcam filmde het moment waarop het ongeval gebeurde.