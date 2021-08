Club wil opnieuw shoppen in Italiaanse beloftencompetitie: gesprekken met winger Ruben Providence (20) van AS Roma

Brugge - De zoektocht naar een nieuwe winger bij Club Brugge gaat voort. Momenteel lopen er concrete gesprekken met AS Roma over een uitleenbeurt van Ruben Providence (20), een jonge Fransman die vorig seizoen... die andere aanwinst Tibo Persyn tegenkwam. Club zou ook een aankoopoptie bedingen.

Volgens onze informatie lopen er concrete onderhandelingen tussen AS Roma en Club Brugge rond een uitleenbeurt van Ruben Providence, een jonge flankspeler van AS Roma die opgeleid werd bij PSG. Beide clubs zijn zo goed als rond over een uitleenbeurt met een aankoopoptie volgens Italiaanse media iets meer dan 2 miljoen euro. Nu moet Club de jonge Fransman zelf nog overtuigen. Daar liep het eerder al spaak met Alex Collado (FC Barcelona B), al zou het dossier-Providence iets vlotter verlopen.

Handvol selecties, geen minuten

Opvallend: Providence speelde nog geen enkele wedstrijd op het hoogste niveau. Vorig seizoen kwam hij 14 keer in actie met AS Roma in de Primavera 1, de beloftencompetitie in Italië. Daar tekende hij toen voor drie goals en drie assists en kwam hij... Tibo Persyn tegen, toen nog bij de beloften van Inter en nu eveneens bij Club. Bij de hoofdmacht kwam Providence vorig seizoen onder Paulo Fonseca niet verder dan een handvol selecties. Op het einde van het seizoen gooide een enkelblessure roet in het eten.

In de zomer van 2019 ruilde Providence de jeugdopleiding van PSG voor Roma. Bij de Parijzenaars speelde hij nog Youth League. Bij Club Brugge zouden ze de Franse jeugdinternational dus rustig verder kunnen slijpen in de Jupiler Pro League, om hem dan later met een forse meerwaarde te verkopen.