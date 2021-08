Artsen Zonder grenzen pikt nog eens zestigtal bootmigranten op in Middellandse Zee

De hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen heeft in de nacht van maandag op dinsdag nog eens meer dan zestig bootmigranten gered uit de Middellandse Zee. Na eerdere reddingsacties heeft haar reddingsschip “Geo Barents” nu 322 geredde mensen aan boord.

In de nacht van maandag op dinsdag waren er twee reddingsacties, aldus Artsen Zonder Grenzen op Twitter. Eerst werden 34 mensen van een boot gehaald, onder wie een baby van twee weken oud. Van een andere boot werden nog eens 29 mensen opgepikt.

Behalve Artsen Zonder Grenzen is ook de Italiaanse hulporganisatie ResQ actief in de Middellandse Zee. Zij heeft aan boord van haar schip “ResQ People” ongeveer 165 mensen, aldus de bemanning, en is op zoek naar een veilige haven om die mensen aan land te laten gaan.

De meeste migranten vertrekken vanaf de Libische of de Tunesische kust in de hoop naar de Europese Unie te kunnen varen. De overtocht, meestal in overvolle bootjes, is niet zonder risico. Volgens de Verenigde Naties stierven dit jaar tot nu toe 1.010 bootmigranten in de Middellandse Zee. Vorig jaar waren dat er ongeveer 380.