EuroParcs voorziet in forse expansie in België

De Nederlandse uitbater van vakantieparken EuroParcs wil flink uitbreiden in ons land. De groep heeft nu al drie vakantieparken in België: in Mol, Zutendaal en Durbuy, en één in de provincie Namen in ontwikkeling. Binnen een jaar mikt men op een tiental parken, goed voor 2.000 à 3.000 vakantiewoningen. Dat bevestigt Kristof Schiepers voor EuroParcs.

Zo wordt voor de uitbreiding onder meer gekeken naar de Belgische kustregio. Een tweede park in de provincie Limburg behoort eveneens tot de ambities, net als vakantieparken in Namen of Luxemburg. “We kiezen sowieso voor landelijk gebied. Steeds meer mensen wonen in de stad en verkiezen hun batterijen op te laden in de natuur”, aldus Schiepers.

Een deel van de uitbreiding zou komen van nieuw te bouwen parken, maar daarnaast kijkt EuroParcs ook naar de overname van bestaande terreinen. “Bijvoorbeeld een terrein met stacaravans, dat wij dan saneren en inrichten volgens onze formule”, legt Schiepers uit.

EuroParcs biedt glampingtenten of chalets aan, met hotelservice. Het bedrijf is niet per se eigenaar van alle huisjes, maar biedt die ook te koop aan investeerders aan, die dan een huurrendement kunnen krijgen. Wat dat betreft is er veel potentieel in België, klinkt het.