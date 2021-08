De weg naar het nummer negen ligt open voor Romelu Lukaku: AS Roma telt 40 miljoen euro neer voor Chelsea-aanvaller Tammy Abraham

AS Roma heeft zich dinsdag versterkt met aanvaller Tammy Abraham. De 23-jarige Engelsman maakt voor veertig miljoen euro, plus bonussen, de overstap van Chelsea. Hij ondertekende een overeenkomst voor vijf seizoenen.

“Je voelt het wanneer een club je echt wilt”, zei Abraham bij de ondertekening. “Roma toonde dat ondubbelzinnig.”

De transfer van Abraham naar Roma volmaakt de driehoeksbeweging van spitsen tussen Chelsea, Inter en Roma. Chelsea kocht voor zo’n 115 miljoen euro Rode Duivel Romelu Lukaku weg bij Inter. De Nerazzurri haalden op hun beurt de Bosniër Eden Dzeko op in Rome en nu vindt Roma zijn nieuwe spits in Londen.

Door de hoge transferprijs komt Abraham in de buurt van recordaankoop Patrik Schick, die in 2017 voor om en bij de 42 miljoen euro overkwam van Sampdoria. Zijn transfer werd geen succes. De Tsjech werd vorig seizoen verkocht aan Bayer Leverkusen.

De rugnummerroulette

Abraham neemt in de Italiaanse hoofdstad het rugnummer 9 van Dzeko over. Bij Chelsea kwam hij sinds zijn debuut in 2016 tot 30 goals in 82 wedstrijden. Het seizoen 2018-2019 was zijn beste seizoen. Toen kwam hij op huurbasis van Chelsea bij Aston Villa tot 25 goals.

Ook bij Chelsea speelde Abraham met het nummer negen. Dat komt nu vrij. Romelu Lukaku, die de afgelopen jaren bij Manchester United en Inter ook met het nummer negen speelde, heeft er zo een interessante optie bij. Op de website van de Premier League staat Lukaku (voorlopig) wel met rugnummer achttien in de spelerslijst van Chelsea.