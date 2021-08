Manchester City mikt hoog: Pep Guardiola wil spits uit Engelse vijfde divisie die even groot is als LeBron James

Omdat de transfer van Harry Kane maar niet rond lijkt te raken, is Manchester City nog steeds op zoek naar een nieuwe spits. Als alternatief voor Kane laat de Engelse kampioen volgens het Spaanse AS nu zijn oog vallen op Kyle Hudlin, een boomlange spits van Solihull Moors, een club uit de National League, de Engelse vijfde klasse.

Met zijn 2m06 zou hij de grootste professionele voetballer in Engeland zijn. Daarmee is hij meteen even groot als NBA-ster LeBron James. Ook Middlesbrough en Cardiff City, twee teams uit de Engelse tweede klasse, tonen interesse in de 21-jarige Brit.