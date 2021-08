Na overlijden 59-jarige kajakker: “Boeienlijn geplaatst en extra verbodsborden volgen”

Gent - De Vlaamse Waterweg neemt extra maatregelen nadat maandag een kajakker van 59 uit Halle om het leven kwam in Gent. “Een extra boeienlijn is geplaatst en nieuwe verbodsborden zullen snel volgen”, zegt Karen Buyse van de Vlaamse Waterweg.

De 59-jarige man uit Halle was maandag samen met zijn dochter aan het kajakken op de Leie. Ze hadden ook vier border collies aan boord. Volgens ooggetuigen negeerde of zag hij te laat een verbodsbord ter hoogte van een sluis. Door de verradelijke stroming belandde hij in het water. De man werd lange tijd ter plaatse gereanimeerd maar overleed. Zijn dochter verkeerde in schok.

Een dag later neemt de Vlaamse Waterweg extra maatregelen om dergelijke incidenten naar de toekomst toe te vermijden. “We willen benadrukken dat iedereen die zich op het water begeeft, de regels moet kennen”, zegt Buyse. “Toch begrijpen we dat zoiets niet evident is en daarom zullen we nog extra maatregelen nemen om mogelijke misverstanden in de toekomst te vermijden.”

Dinsdagochtend werd alvast een extra boeienlijn geplaatst. Die moet watersporters zowel fysiek als visueel duidelijk maken dat ze niet verder mogen varen. Binnenkort volgen extra verbodsborden. “Met daarop een tekst of pictogrammen bijvoorbeeld. Deze borden moeten ontworpen en besteld worden. We willen op relatief korte termijn deze kunnen plaatsen”, verduidelijkt Buyse nog.

LEES OOK. 59-jarige kajakker belandt in water en overlijdt vlak bij Gentse Baudelopark