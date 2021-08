Burgemeester De Panne opzijgezet, maar “ze gaan mijn 125 kg uit het gemeentehuis moeten sleuren als ze mij hier buiten willen krijgen”

De Panne - Burgemeester van De Panne Bram Degrieck (Plan B) wil met zijn fracties in beroep gaan tegen de constructieve motie van wantrouwen die partijen Lijst Burgemeester en N-VA willen indienen. Degrieck uitte zich in een emotionele verklaring bijzonder kritisch tegenover de oud-burgemeester Ann Vanheste (Vooruit) en schepen Cindy Verbrugge (N-VA) die hem zijn sjerp willen afnemen.

De burgemeester van De Panne hield dinsdag een persconferentie met zijn medefracties om te reageren op de politieke situatie in zijn gemeente. N-VA schepen Cindy Verbrugge en oud-burgemeester Ann Vanheste kondigden maandag nog een nieuwe coalitie aan tussen Lijst Burgemeester en N-VA en willen de sjerp van Degrieck afnemen. De nieuwe coalitie zou bekomen worden volgens het nieuw decreet lokaal bestuur via een constructieve motie van wantrouwen. Al is het volgens burgemeester Degrieck nog lang niet zover. Zijn uitleg daarvoor was deels emotioneel deels ook theoretisch.

“Dat een meerderheid van 11 op 21 zetels krap is, daarvoor hoef je niet lang naar school te zijn geweest. En dat de N-VA zetel in dit geval een belangrijke zetel is, dat behoeft geen betoog. Maar zoals bij elk huwelijk, ben je voor het altaar zeker van je stuk. Zo waren ook wij dit bij het begin van deze legislatuur. (...) Op geen enkel moment is er ook maar enig probleem geweest om deze gemeente te besturen, niet op beleidsmatig, niet op administratief een ook niet op politiek vlak. Er kan dus onmogelijk gewag gemaakt worden dat ons lokaal bestuur zich ook maar een sikkepit in een fase van structurele onbestuurbaarheid zou bevinden. Het tegendeel beweren is een goedkope populistische kaakslag voor ons als politiek bestuur, maar bovenal een misselijkmakende uppercut voor onze bijzonder gewaardeerde medewerkers. (...) Dat in elk huwelijk er eens gekeken wordt naar een andere mooie vrouw of man, is des mensen en ook een politieker niet vreemd. Maar je moet er met de pollen afblijven. (...) Mevrouw Verbrugge vrijt immers op een ander. Wat de precieze toedracht is voor deze buitenechtelijke vrijage vanwege Mevrouw Verbrugge, is ons niet duidelijk. Op sociale media zijn voldoende krachttermen beschikbaar om het oordeel van de burger van onze gemeente hierover te schetsen. Wij houden het in deze op “narcistisch plat opportunisme”. (...) Ontgoocheld zijn duurt bij mij maar heel eventjes, strijdvaardig zijn kan daarentegen koppig lang duren. Onze fracties zullen zich met hand en tand verzetten. We laten ons niet doen en hebben de wetgever aan onze kant. Ik heb samen met mijn collega’s de nek uitgestoken hard gevochten voor deze stoelen. Ze gaan mijn 125kg uit het gemeentehuis moeten sleuren als ze mij hier buiten willen krijgen. Ik ben dat verplicht aan onze medewerkers, onze kiezers en onze gezinnen.

Naast de emotionele verklaring van Degriek ging de huidige burgemeester ook dieper in op de motie die is ingediend en meer bepaald op de onontvankelijkheid ervan. Hij zei ook dat de fracties van plan zijn stappen te ondernemen. “Indien dit voorstel tot een stemming in de gemeenteraad komt, zullen onze fracties meteen beroep instellen bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen en de Raad van State”, aldus Degrieck. Volgens de huidige burgemeester is de motie vanwege verschillende administratieve slordigheden niet ontvankelijk. Op dinsdag 24 augustus staat een extra gemeenteraad gepland.