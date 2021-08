Europa en Rusland blijven kampen met bosbranden

Meerdere landen in Europa en regio’s in Rusland krijgen te maken of blijven kampen met bosbranden.

In Griekenland bleven plaatselijke en buitenlandse pompiers een ongecontroleerde bos- en struikgewasbrand ten westen van de hoofdstad Athene bekampen. Dinsdagmorgen is in nabije plaatsen een evacuatie gelast.

Ook in het zuiden van Italië zijn er nog bos- en struikgewasbranden.

In Portugal proberen zeshonderd brandweerlieden een brand meester te geraken die maandagavond in de gemeente Castro Marim in de toeristisch populaire Algarve is uitgebroken. Een zestigtal mensen is geëvacueerd, drie brandweerlieden liepen verwondingen op.

In de strijd tegen een zondag uitgebroken bosbrand ten westen van Jeruzalem in Isräel zijn dinsdag opnieuw acht blusvliegtuigen en een helikopter ingezet. Op drie plaatsen mogen mensen nog niet naar huis terugkeren. Israël heeft meerdere landen om hulp gevraagd.

In Rusland krijgt de brandweer verwoestende bosbranden niet onder controle, volgens de autoriteiten breidt het vuur nog uit. Over heel het land zijn er 238 branden op een totale oppervlakte van 4,6 miljoen hectare. Het zwaarst getroffen is de deelrepubliek Jakoetië in het oosten van Siberië. Daar alleen al brandt het over een oppervlakte van 4,4 miljoen hectare. Er zijn meer dan 4.200 mensen aan de slag om het vuur te bestrijden.