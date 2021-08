Brussel gaat in september vaccineren in scholen, sportclubs en gebedshuizen

De Brusselse vaccinatiecampagne wil haar achterstand, en dan met name bij de jongeren en de jongvolwassen bevolking, in september inhalen. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zet nu enkele initiatieven op poten waarbij er onder meer in scholen, sportclubs, gebedshuizen, maar ook bedrijven gevaccineerd kan worden.

Een exacte planning van de gepersonaliseerde initiatieven die op de verschillende plekken doorheen het Brussels gewest worden opgezet, volgt volgende week. Dat kondigt Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie dinsdag aan. Wel is het zo dat er intussen heel wat overleg loopt met onder meer de scholenkoepels, Kind en Gezin, de Franstalige tegenhanger ONE of werkgeversorganisatie BECI.

Alles wordt in het doel gesteld om bij de start van het schooljaar zo veilig mogelijk terug te keren naar school. En dat betekent werken aan de inhaalbeweging die Brussel nog moet maken als het aankomt op het vaccineren van 12 tot 35-jarigen, want in die categorie is de afstand het grootst.

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zet al enkele weken en maanden in op een persoonlijke aanpak en meer lokale sensibilisatie via vaccinatiepunten naast lokale markten, vaccinatie zonder afspraak of een rondrijdende vaccinatiebus. Verder blijven de communicatiecampagnes zich uitbreiden. Zo werd er eerder al geadverteerd op de datingapp Tinder en werd er met een campagne met influencers 675.000 jongeren bereikt.