Carlo Ancelotti helpt ‘zelf’ Cristiano Ronaldo-gerucht de wereld uit: “Nooit geprobeerd om hem aan te trekken”

Een trainer die zelf een transfergerucht de wereld uithelpt: het is eens iets anders. Eduardo Aguirre verkondigde maandagavond in het Spaanse televisieprogramma dat Carlo Ancelotti een poging zou willen ondernemen om Cristiano Ronaldo terug te halen naar Real Madrid. Dat werd dinsdag door de coach van Real himself ontkracht.

“Cristiano is een legende van Real Madrid en verdient voor mij alle liefde en respect”, schrijft Ancelotti op Twitter. “Ik heb echter nooit een poging ondernomen om hem binnen te halen. We kijken vooruit.” Of de Italiaanse coach dan wel zijn social media-manager de tweet de wereld heeft ingestuurd, is niet helemaal zeker.