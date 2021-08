Duizenden mensen geëvacueerd in de Var door bosbrand

Enkele duizenden mensen, onder wie toeristen die op campings verblijven, zijn afgelopen nacht preventief geëvacueerd in de Franse Var vanwege een bosbrand die sinds maandag woedt. Dat heeft een brandweerwoordvoerder gezegd. Hoeveel Belgen daar bij zijn is op dit moment niet duidelijk.

“Duizenden mensen zijn preventief geëvacueerd, maar er zijn geen slachtoffers. Ongeveer 750 brandweerlieden vechten tegen deze brand, die nog steeds erg hevig is”, aldus de woordvoerder. Zeker 3.500 hectare bos en heide is bedreigd.

De prefectuur van het departement Var heeft de evacuatie van verschillende campings bevestigd, vooral in de regio’s Grimaud en La Môle. Die gebieden zijn dunbevolkt, maar in het seizoen verblijven er wel heel wat toeristen.

Volgens de lokale autoriteiten van het departement zijn zeker zes campings geëvacueerd, meldt het Franse persbureau AFP. Die bevinden zich in de gemeentes Gassin, La Croix Valmer en Grimaud. Het Nederlandse persagentschap ANP heeft het over twaalf campings in het gebied.

De kampeerders krijgen voorlopig onderdak in turnzalen en scholen, onder meer in Bormes-les-Mimosas. Volgens de burgemeester van dat dorpje worden er ongeveer 1.200 mensen opgevangen.

Hoeveel Belgen geëvacueerd moesten worden, is op dit moment nog onduidelijk. De regio is een populaire vakantiebestemming onder landgenoten. Buitenlandse Zaken kreeg tot nog toe geen meldingen van Belgen in problemen in de regio, maar volgt de situatie ter plaatse wel op. Reisbijstandsorganisatie VAB kreeg tot nog toe één oproep van een Belgisch gezin uit de streek, Europ Assistance kreeg nog geen bijstandsaanvragen. De dichtstbijzijnde accommodatie van reisorganisator TUI is een hotel op een 30-tal kilometer van de bosbranden, zegt een woordvoerster van TUI Belgium. Problemen zijn daar nog niet gemeld, maar TUI volgt de situatie op de voet, klinkt het.

De Franse president Emmanuel Macron brengt dinsdagmiddag een bezoek aan het getroffen gebied. Hij is momenteel samen met zijn echtgenote op vakantie in zijn buitenverblijf in Bormes-les-Mimosas, vlak bij de bosbrand dus.