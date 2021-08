Lommelse poetsvrouw zit vast in Kaboel nadat ze ouders voor eerste keer in 15 jaar bezoekt: “Hoe gaan ze mij hier in godsnaam vinden?”

De Lommelse poetsvrouw Ziba (37) durft de straat niet op omdat ze ongesluierd op haar Belgisch paspoort prijkt. De Antwerpse mecanicien S. (31) botst al twee dagen op checkpoints van de taliban. De luchthaven van Kaboel bereiken - de enige exit uit het nieuwbakken emiraat - lijkt voorlopig een onhaalbare droom. Doodsbang verschuilen ze zich in een stad waar alles gesloten is en waar zwaarbewapende mannen met lange baarden het straatbeeld domineren.

Sana is 4, Zala is 2. De Kortrijkse meisjes huilen want ze willen hun vader terugzien. Hejrat Ullah Baiad runt in Kortrijk een voedingswinkel en keerde eind juli al terug naar België omdat het werk riep ...