Ouderwetse Louis van Gaal op eerste persconferentie als Nederlands bondcoach: “Wie zou het anders moeten doen?”

Louis van Gaal is dinsdagmiddag gepresenteerd als nieuwe bondscoach van Oranje, en de man die de klus al twee keer eerder deed, staat voor de opdracht het Nederlands elftal naar het WK in Qatar te loodsen.

“Het is weer een nieuwe kennismaking met mijn vrienden van de media”, trapte de coach af. “Het is wat, dat ik hier nu voor de derde keer zit. Ik vond het in 2000 en 2012 een eer om het land te dienen, maar nu vind ik het nog veel meer een eer”, aldus de opvolger van Frank de Boer.

“Ik ben al vijf jaar met pensioen, en ik zag de noodzaak in van: wie zou het anders moeten doen? Een punt achter in de kwalificatie, een voorbereidingstijd van anderhalve dag… wat kun je doen, wat moet je veranderen en wat juist niet?”, refereerde de bondscoach aan de stand in de kwalificatiegroep.

“Ik zou ook bij mezelf uitkomen”

“Mijn persoonlijke doel is wereldkampioen worden, maar ik doe het niet voor mezelf. Ik doe het om het Nederlands voetbal te helpen. Als ik in de positie van de KNVB zou zijn, zou ik ook bij mezelf uitkomen. Daarom heb ik ja gezegd”, zei de man die in 2014 derde met Oranje op het WK in Brazilië werd.

Veel fans

“Toen de KNVB bij me kwam, wist ik wel waarvoor het was. Ik heb alles bijgehouden, maar wel op de achtergrond. Maar als dat telefoontje komt, weet je wel waar het voor is. Ik heb weleens kritiek geleverd, maar zonder de achtergronden te kennen. De polls wijzen uit dat ik veel fans heb, maar als we in Noorwegen verliezen, wat zomaar kan, ben ik opeens weer niet de juiste trainer. Zo snel kan het gaan.”

Van Gaal benadrukte nog eens dat de voorbereidingstijd extreem kort is. “Ik ben nu, in de coronatijd via FaceTime, Zoom en Teams, al twee weken bezig en heb er heel veel zin in. Ik heb geloof in de staf en de spelersgroep, maar het zal niet makkelijk worden ons voor het WK te plaatsen.”