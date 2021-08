Archeologen doen spectaculaire vondst in Pompeï: “Verrassing voor iedereen”

Archeologen hebben dinsdag een spectaculaire vondst gedaan op de archeologische site van de bedolven Italiaanse stad Pompeï. Ze ontdekten er de stoffelijke resten van de voormalige slaaf Marcus Venerius Secundio. “De vondst kwam als een verrassing voor iedereen, zelfs voor de specialist in grafarcheologie”, vertelde parkdirecteur Gabriel Zuchtriegel aan het Duitse persagentschap dpa.

De vondst is opmerkelijk op meerdere vlakken. De voormalige slaaf Venerius Secundio slaagde er na zijn vrijlating namelijk in om rijkdom en sociale status te vergaren. Daarnaast staat op het grafopschrift geschreven dat Venerius Secundio vier dagen lang optredens hield in zowel het Latijn als het Grieks. “Dit is het eerste duidelijke bewijs dat er optredens waren in het Grieks. Voordien hadden we daarvan enkel indirect bewijs”, aldus Zuchtriegel.

De archeologen ontdekten het graf en het skelet tijdens opgravingen op de Porta Sarno begraafplaats in het oosten van de stad. Ze gaan ervan uit dat de resten dateren uit de laatste decennia voordat de stad bedolven werd onder as, modder en lava na de uitbarsting van de Vesuvius in 79 voor Christus.