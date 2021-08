Magazijnen Roularta nokvol papier, bedrijf dekt zich in tegen tekorten

Bij mediagroep Roularta zitten de magazijnen “nokvol” papier. Het bedrijf wil zich zo indekken tegen de stijgende prijzen.

Roularta is niet alleen de uitgever van bekende titels als Knack of Flair, maar is ook de grootste drukkerij van het land. Meer zelfs, de groep is de grootste opkoper van papier van de hele Benelux, zegt financieel topman Jeroen Mouton. Onder meer heel wat kranten van andere mediagroepen worden er dagelijks gedrukt.

Roularta koopt normaal voor zes maanden voorraad papier. In de eerste jaarhelft was er evenwel een forse daling van de papierprijs tegenover 2020. Daarvan werd gebruikgemaakt om papier bij te kopen, goed voor drie maanden extra voorraden. “Met tot gevolg dat onze magazijnen nokvol papier zitten”, aldus Mouton.

Intussen gaan de prijzen voor papierpulp, net als andere grondstoffen, weer omhoog. Roularta kon zich dus deels indekken tegen die prijsstijging.

Door de grote vraag naar karton als gevolg van de boomende onlinehandel is er her en der al sprake van papierschaarste. Problemen zal dat niet opleveren voor Roularta. “We zijn de grootste speler op de markt, én we betalen cash”, maakt de financieel topman zich sterk.

