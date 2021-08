Man blijft aangehouden op verdenking van neersteken vrouw in Kruibeke

Kruibeke - De onderzoeksrechter in Dendermonde heeft een man aangehouden die verdacht wordt van het neersteken van een 42-jarige vrouw, zaterdag in het Oost-Vlaamse Kruibeke. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen.

De feiten gebeurden zaterdag in een appartement in de Bazelstraat in Kruibeke. De aanleiding en de omstandigheden zijn niet duidelijk, maar de 42-jarige vrouw werd neergestoken in haar appartement. Ze raakte zwaargewond maar ze verkeert niet meer in levensgevaar.

De politie kon maandag een verdachte oppakken in zijn woning in Antwerpen. De man werd dinsdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden. Het parket geeft geen verdere details over het incident omdat het onderzoek nog volop loopt.