Complex met 23 appartementen staat er, en nu annuleert Raad van State bouwvergunning

De bouwvergunning voor een al opgetrokken gebouw met 23 appartementen in het centrum van Bergen is door de Raad van State vernietigd. Buurtbewoners hebben actiegevoerd tegen het bouwproject, waarbij ze onder meer aanvoerden dat ramen en terrassen van het nieuwe gebouw rechtstreeks zouden uitkijken op de eigendommen van de buurtbewoners.

“De aanvraag voor de vergunning dateert van 2017”, legt buurtbewoner Cédric Leturcq uit. “We dienden in januari 2018 een administratief beroep in bij het Waals Gewest. In juni 2018 is bij de Raad van State een beroep tot schorsing en nietigverklaring ingesteld. De Raad van State gaf het arrest voor de nietigverklaring op 3 augustus dit jaar. We hebben onder meer problemen met de hoogte van het gebouw, het verlies van privacy voor de omwonenden en het verlies van zonlicht.”

Volgens de omwonenden, die een burgerlijke procedure hebben aangespannen “zodat de zaak niet doodloopt”, is de zaak nu in handen van bouwbedrijf Thomas&Piron. Volgens een persbericht van het bedrijf vrijgegeven door tv-zender RTBF, “staat de sloop niet op de agenda”. Thomas&Piron zegt “alle nodige stappen bij de autoriteiten te zullen ondernemen om de administratieve situatie te regulariseren”.

Termijn van 70 dagen

Voor het bouwbedrijf kan de marketingcampagne voor de gebouwde flats “worden voortgezet, waarbij erop wordt toegezien dat de kandidaat-kopers worden geïnformeerd over de huidige administratieve situatie.”

Het Waals Gewest, dat het bouwproject groen licht heeft gegeven, heeft volgens de RTBF een termijn van 70 dagen om een nieuwe beslissing te nemen. “Wij vragen niet om het gebouw met de grond gelijk te maken, maar om de schade te herstellen”, aldus Leturcq.