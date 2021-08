Taliban geeft eerste persconferentie: “De vrouwenrechten worden bepaald door de shariawetgeving”

De taliban heeft in Kaboel een persconferentie gegeven. Woordvoerder Zabihullah Mujahid sprak van een trots moment. Niemand zou iets moeten vrezen, maar vrouwen moeten zich wel aan de shariaregels houden.

Het is de eerste keer dat de taliban de wereld toespreekt. Via een officiële persconferentie willen ze duidelijk maken dat niemand iets te vrezen heeft. Ze willen vrede, zowel in eigen land als tegenover de internationale gemeenschap.

“Na 20 jaar is ons land eindelijk bevrijd. Dit is een trots moment”, zegt Mujahid. “We willen geen gevechten in ons land. Afghanistan mag geen plek zijn om conflicten uit te vechten. We zullen iedereen die tegen ons gevochten heeft, vergeven. Niemand hoeft te vrezen. De vijandigheden moeten stoppen. We willen geen binnenlandse noch buitenlandse vijanden. De stabiliteit van ons land gaat voor.” Mujahid zegt dat ze op dit moment een regering samenstellen. Wanneer dat compleet is, zullen ze naar buiten komen met een wetgeving ook. “het is een evolutie geweest. Wij zijn ook niet meer dezelfde als 20 jaar geleden. Er is meer maturiteit en er is meer visie.”

LEES OOK. Gevaarlijker, slimmer en rijker dan ooit: de ‘nieuwe taliban’ zat al die jaren overal

Vooral voor vrouwen is er veel onduidelijkheid in het land. Mujahid maakte dan ook meteen duidelijk dat vrouwen de sharia zullen moeten naleven. “Niemand zal bedreigd worden. We willen geen internationale spanningen. Maar we hebben wel het recht om onze eigen religieuze principes voorop te stellen. Andere landen hebben ook hun eigen regels en wetten”, klinkt het vergoelijkend. “Vrouwen en vrouwenrechten worden bepaald door de shariawetgeving. Ze zullen kunnen studeren en werken binnen ons kader.” Wat dit concreet betekende wilde de woordvoerder niet zeggen.

LEES OOK. Lommelse poetsvrouw zit vast in Kaboel nadat ze ouders voor eerste keer in 15 jaar bezoekt: “Hoe gaan ze mij hier in godsnaam vinden?”

En ook de persvrijheid kent zijn limieten, klinkt het. “De media mag ons niet tegenwerken. Ze mag ons wijzen op onze tekortkomingen maar mag niet tegenwerken. De Islam is heel belangrijk in ons land en de media houdt daar beter rekening mee.”