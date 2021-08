Verdachte moord in Soignies (Henegouwen) blijft aangehouden

Een individu die ervan verdacht wordt een jongeman tijdens een gewelddadig dispuut om het leven te hebben gebracht, is onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Dat heeft het parket van Bergen dinsdag meegedeeld.

In de nacht van zaterdag op zondag vond een handgemeen plaats in Soignies in de provincie Henegouwen. Een verdachte, die in voorlopige hechtenis werd genomen, verklaarde zondag dat hij had gehandeld uit zelfverdediging.

Maandag preciseerde het parket van Bergen dat de onderzoeksrechter de verdachte onder aanhoudingsmandaat heeft geplaatst. Het onderzoek loopt om het verhaal van de verdachte te verifiëren. Die beweert dat hij zich heeft willen verdedigen met een mes. De onderzoekers analyseren de feiten momenteel aan de hand van beeldmateriaal en getuigenissen.