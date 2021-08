Lichaam teruggevonden na stortvloed in Beierse bergen, nog één vermiste

Reddingsdiensten hebben dinsdag het lichaam van een vrouw teruggevonden na de zware stortvloed in de Beierse bergen. Er zou ook nog sprake zijn van één vermiste persoon.

Het Rode Kruis in Beieren zei dat vrijwilligers dinsdagochtend 108 mensen in veiligheid brachten die verbleven in berghutten op de Zugspitze, de hoogste berg van Duitsland. Bij de oorspronkelijke reddingsoperatie op maandag waren meer dan 150 mensen betrokken. Toen werden er acht mensen geëvacueerd uit de Höllentalkloof aan de voet van de Zugspitze. Volgens de politie stonden er minstens twee personen op een houten brug toen die werd meegesleurd door het wassende water. Volgens de hulpdiensten is de kans zeer klein dat er nog iemand levend teruggevonden wordt. De identiteiten van de dode en de vermisten blijven voorlopig onduidelijk.

Maandag veroorzaakte slecht weer problemen in Duitsland. De Höllentalkloof is nog steeds afgesloten wegens de enorme hoeveelheid water die erdoor stroomt. De Duitse weerdienst DWD bevestigde dat er een tornado met windsnelheden tot 180 kilometer per uur door het dorpje Grossheide in het noorden van Duitsland raasde. De tornado veroorzaakte zware schade aan 50 huizen, maar niemand raakte gewond.