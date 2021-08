De Bolt in Benito Raman, de man met de meeste sprints van België

Anderlecht moet in de laatste voorronde van de Conference League voorbij Vitesse Arnhem. Het rekent daarvoor op Benito Raman (26), want niemand schakelt makkelijker naar de hoogste vitesse dan hij. De spits is de speler die in België het meeste sprints trekt. Zo kwam hij tegen Cercle in 75 minuten tijd zowaar aan 41 stuks. Straffe cijfers van Benito Bolt.

Jürgen Geril